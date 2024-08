Αυτή είναι η νέα μπάλα του Champions League (pic)

Δεν έχουν τελειωμό οι αλλαγές στο Champions League, με την UEFA να σχεδιάζει μια ριζική… αναδόμηση προκειμένου να παρουσιάσει κάτι ανανεωμένο στους ποδοσφαιρόφιλους της Ευρώπης.

Μετά το νέο φορμάτ και τον καινούργιο ύμνο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου παρουσίασε και τη νέα μπάλα η οποία θα χρησιμοποιηθεί στη League phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η χρήση της έχει γίνει μάλιστα και στα play-offs.

«Από τα αστέρια. Σας παρουσιάζουμε τη νέα UCL Pro Match Ball. Έχει φτιαχτεί για νύχτες κάτω από τα αστέρια», αναφέρει η UEFA στο Twitter.

Δείτε την ανάρτηση της UEFA:

🌠 From the stars.

Introducing your new UCL Pro Match Ball. Made for nights under the lights.#UCL | #StarsofEurope | @adidasfootball pic.twitter.com/BrXME88BB8

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2024