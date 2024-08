Μια μυστηριώδης ξανθιά «crypto coach» που ταξίδευε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Telegram Πάβελ Ντούροφ δεν μπορεί να εντοπιστεί από την οικογένειά της μετά τη σύλληψη του δισεκατομμυριούχου τεχνολογίας στη Γαλλία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Telegram Πάβελ Ντούροφ συνελήφθη σε γαλλικό αεροδρόμιο το βράδυ του Σαββάτου έξω από το Παρίσι και τέθηκε υπό κράτηση για φερόμενα αδικήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η Juli Vavilova, 24 ετών, η οποία είναι επίσης streamer βιντεοπαιχνιδιών, βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδικτυακών εικασιών αφού μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες ενώ προφανώς ταξίδευε με τον Ντούροφ στο Αζερμπαϊτζάν την περασμένη εβδομάδα

Οι φωτογραφίες της ήταν ίδιες με τις αντίστοιχες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέδειξε ο Γάλλος ιδιωτικός ερευνητής Baptiste Robert και άλλοι.

The woman who accompanied Pavel Durov on his journey that led to his arrest is Juli Vavilova

Οι διαδικτυακοί παρατηρητές υποστηρίζουν ότι οι εν λόγω αναρτήσεις ενδέχεται να έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τις κινήσεις του εξόριστου Ρώσου μεγιστάνα πριν από τη σύλληψή του.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Ρώσος τέθηκε υπό κράτηση μετά την προσγείωση του ιδιωτικού του τζετ στο αεροδρόμιο Le Bourget έξω από το Παρίσι το Σάββατο.

«Είναι περίπλοκο να πούμε αν οι αναρτήσεις της έπαιξαν άμεσο ρόλο στη σύλληψή του, αλλά αν την ακολουθούσες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα μπορούσες εύκολα να παρακολουθήσεις τις κινήσεις του Ρώσου Ceo του Telegram», όπως δήλωσε ο Ρόμπερτ στην εφημερίδα The Post.

Η οικογένεια της Vavilova δηλώνει τώρα στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή μαζί της μετά τη σύλληψη του.

Η σύλληψη του Ντούροφ έχει εξοργίσει τους υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη του «x» Έλον Μάσκ. Υποστηρίζουν ότι στοχοποιήθηκε επειδή αρνήθηκε να δώσει στις κυβερνήσεις τα κλειδιά της κρυπτογραφημένης εφαρμογής του.

Η σχέση της Vavilova με τον Ντούροφ παραμένει ασαφής, αλλά οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτοι με φωτογραφίες και βίντεο που την δείχνουν να ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα με τα γνωστά ταξίδια του CEO του Telegram σε αυτά τα μέρη.

On June 25, in Uzbekistan Pavel Durov has been spotted with Gusein Gasanov (black and red jogging) and a blond girl who is… Juli Vavilova.

As far as I know, she was not identified publicly at this time.https://t.co/9prIkR9TKc pic.twitter.com/eI1nHp8XLG

— Baptiste Robert (@fs0c131y) August 26, 2024