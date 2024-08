«Who Killed Diana?»: Αυτό είναι το νέο ντοκιμαντέρ για τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Το ημερολόγιο έγραφε 31 Αυγούστου 1997 όταν μια είδηση «πάγωσε» τον πλανήτη: η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν νεκρή. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ανρί Πολ συγκρούστηκε με έναν πυλώνα στη σήραγγα Pont de l’Alma στο Παρίσι, με αποτέλεσμα εκτός από την πριγκίπισσα της Ουαλίας να χάσουν τη ζωή τους ο Ντόντι Αλ Φαγιέντ και ο οδηγός.

Τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη εκδοχή του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, καθώς από τις πρώτες στιγμές της είδησης, οι θεωρίες συνωμοσίας και τα σενάρια άρχισαν να κατακλύζουν τον Τύπο. Περίπου 27 χρόνια αργότερα πολλοί είναι αυτοί που δεν πιστεύουν στη θεωρία του δυστυχήματος και πιστεύουν ότι πίσω από τον θάνατό της κρύβεται το Παλάτι.

Και τώρα, έρχεται ένα νέο ντοκιμαντέρ που θέλει να ρίξει φως στην υπόθεση. Ο τίτλος του «Who Killed Diana?» (πιασάρικος), ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Έμα Κούπερ – η ίδια που είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή των ντοκιμαντέρ «Depp vs. Heard» και «The Mystery of Marilyn Monroe».

