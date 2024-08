Το να δουλεύουν οι εργαζόμενοι πολλές ώρες, μία φορά στο τόσο είναι μια χαρά, αλλά το να το κάνουν τακτικά αποτελεί συνταγή για τρομερή εξουθένωση.

Οι εργαζόμενοι μιας συγκεκριμένης εταιρείας τεχνολογίας, ζουν ακριβώς αυτό αφού μια μεγάλη μερίδα (εργαζομένων) δεν αφήνει τα γραφεία τους μέχρι τις 2 το πρωί.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Nvidia έχει τη νοοτροπία του «always on», με τους εργαζόμενους να βρίσκονται στα γραφεία τους επτά ημέρες την εβδομάδα και συχνά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η εταιρεία, η οποία κατασκευάζει τσιπ που τροφοδοτούν την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, έχει ιδιαίτερα χαμηλή εναλλαγή προσωπικού.

Ένας πρώην μηχανικός της Nvidia μίλησε στο Bloomberg News για την εμπειρία του να εργάζεται στην επιχείρηση. Όπως λέει παρά το εξαντλητικό πρόγραμμα έχει δει πολλούς εργαζόμενους να παραμένουν και να μην θέλουν να φύγουν.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν υψηλούς μισθούς και μπόνους, δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι έχουν «χρυσές χειροπέδες», πράγμα που σημαίνει ότι είναι αδύνατο να φύγουν. Έτσι συνεχίζουν να εργάζονται παρά τις πολλές ώρες και την σχεδόν μηδενική ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Μια εργαζόμενη ανέφερε επίσης, ότι συχνά συμμετείχε σε έως και δέκα συσκέψεις την ημέρα, πολλές από τις οποίες είχαν «φωνές και καυγάδες».

Παρόμοια περιστατικά έχουν αναφέρει και άλλοι, οι οποίοι έχουν περιγράψει την εταιρεία ως «χύτρα πίεσης», διότι οι συναντήσεις συχνά καταλήγουν σε αγώνες… φωνής.

Ωστόσο, παρά τις προφανείς «κόκκινες σημαίες», πολλοί από αυτούς παραμένουν στον τεχνολογικό γίγαντα της Nvidia, λόγω του εξαιρετικού μισθού και των παροχών.

Καθώς ο κόσμος της εργασίας πρόκειται να αλλάξει, με τον ιδρυτή του LinkedIn να προβλέπει ότι το 9-5 σύντομα δεν θα υπάρχει πια, το να έχεις έναν τεράστιο μισθό αλλά καμία ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θα μπορούσε να σημαίνει ότι περισσότεροι εργαζόμενοι θα αναγκαστούν να κοιτάξουν αλλού.

