Η Βραζιλία βρίσκεται πλέον «σε πόλεμο εναντίον των πυρκαγιών (φωτογραφία, επάνω, από το Χ) και της εγκληματικότητας», δήλωσε χθες Κυριακή η υπουργός Περιβάλλοντος της τεράστιας χώρας της Λατινικής Αμερικής, η Μαρίνα Σίλβα, καθώς έχει κηρυχθεί πλέον κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε 45 πόλεις στην πολιτεία Σαν Πάουλου (νοτιοανατολικά).

Επειτα από συνεδρίαση για την αντιμετώπιση της κρίσης με παρόντα τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, η υπουργός τόνισε πως έχουν αρχίσει να διενεργούνται έρευνες από την ομοσπονδιακή αστυνομία για να εξακριβωθούν τα αίτια των πυρκαγιών που σαρώνουν την περιοχή αυτή τις τελευταίες ημέρες.

«Ζω εδώ 32 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοιο πράγμα»

🔥 SÃO PAULO EM CHAMAS Uma série de queimadas, que começaram praticamente no mesmo instante, tomou conta do Estado de São Paulo na tarde de hoje, apagando o sol em diversas cidades do interior e encobrindo milhões de pessoas sob uma fumaça tóxica que foi em direção ao mar. pic.twitter.com/rSBx1naVwo — Camarote da República (@camarotedacpi) August 23, 2024

«Η αστυνομία θα διενεργήσει έρευνα και η κυβέρνηση θα συνεργαστεί μ’ όλες τις πολιτείες για την κατάσβεση των πυρκαγιών», τόνισε κατόπιν ο Λούλα μέσω X.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Σαν Πάουλου, ο Ταρκίζιου τζι Φρέιτας, ο οποίος κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε 45 κοινότητες, έκανε γνωστό πως συνελήφθησαν δυο πρόσωπα που βαρύνουν υποψίες ότι διέπραξαν εμπρησμούς.

Μια από τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι αυτή της Χιμπέιρου Πρέτου, πόλης 700.000 και πλέον κατοίκων, περίπου 300 χιλιόμετρα από τη Σαν Πάουλου, στην καρδιά μεγάλων αγροτικών εκτάσεων.

«Ξεμύτισα χθες βράδυ περί τις 19:00 και δυσκολευόμουν πολύ ν’ αναπνεύσω. Ζω εδώ 32 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοιο πράγμα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρλους Χοντρίγκες, συνταξιούχος, 66 ετών.

«Φοβάμαι στ’ αλήθεια (…) Καθώς έχω ρινίτιδα, μένω κλεισμένη σπίτι μου», είπε από την πλευρά της η Ναζαρέ Λοουρέιρο ντος Σάντος, αισθητικός 71 ετών, κρατώντας ομπρέλα, καθώς οι αρχές ανέμεναν πως βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν χθες θα συνέβαλαν ν’ αμβλυνθεί κάπως η βαρύτητα της κατάστασης.

34 cidades do estado de São Paulo estão literalmente pegando fogo! Com certeza é um dos cenários mais tristes deste ano. Deixo minha solidariedade à todos os moradores de Ribeirão Preto e as demais localidades que estão tendo que lidar com a fumaça deste desastre. Acompanhe toda… pic.twitter.com/eoBLHzSOsr — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) August 25, 2024

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε διάφορες περιοχές καθώς πλησίαζαν οι φλόγες, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1.

Βυθισμένη στο σκοτάδι

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη Χιμπέιρου Πρέτου βυθισμένη στο σκοτάδι χθες το απόγευμα, καλυμμένη από πυκνό στρώμα καπνού, ενώ φύσαγαν σφοδρές ριπές ανέμου.

Η κατάσταση παραπέμπει στην «Αποκάλυψη», με «πολύ αέρα, πολύ καπνό, δεν βλέπουμε τίποτα και είναι μόνο 17:00», λέει ένας από τους πολίτες που τράβηξαν βίντεο, φορώντας μάσκα για να προστατευτεί, με τα μάτια μισόκλειστα εξαιτίας του καπνού.

Δυο εργαζόμενοι σε εργοστάσιο έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή στην Ουρουπές, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, δίνοντας μάχη με πυρκαγιά.

Vivendo no meio do fogo, acordando e dormindo com fumaça na casa, caindo carvão do céu, sem conseguir ir pra faculdade ontem, pistas interditadas e muita dor de cabeça e no peito. As pessoas saem na rua com lenço igual filme. Literalmente o Apocalipse no inteiro de São Paulo pic.twitter.com/oHrIbdRCcA — min lala⁷ slow 🇵🇸 (@springwab) August 24, 2024

Πτήσεις ακυρώθηκαν και δρόμοι κόπηκαν στη μέση εξαιτίας των πυρκαγιών, ενώ έχουν καταστραφεί καλλιέργειες και έχουν σκοτωθεί πολλά εκτρεφόμενα ζώα.

Σύμφωνα με τον δήμο της Σάντο Αντόνιου ντου Αρακουνγκουά, τουλάχιστον σαράντα βοοειδή απανθρακώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε αγρόκτημα.

Ο κυβερνήτης Φρέιτας ανήγγειλε πως θα διατεθεί ποσό 10 εκατομμυρίων χεάις (περίπου 1,63 εκατ. ευρώ) για να βοηθηθούν αγρότες που έχασαν τις καλλιέργειές τους και κτηνοτρόφοι που έχασαν ζώα.

«Καθηλωμένα» τα αεροσκάφη

Αεροσκάφος KC-390 της Embraer, μεταγωγικό της πολεμικής αεροπορίας της Βραζιλίας που έχει μετατραπεί σε πυροσβεστικό αεροσκάφος κι έχει δυνατότητα να μεταφέρει ως και 12.000 λίτρα νερού ή αφρού, έφθασε στη Χιμπέιρου Πρέτου τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

São Paulo registra quase dois mil focos de calor, número diário jamais visto e 38% das queimadas do país todo. Governo instala gabinete de crise e risco de fogo segue extremo em cenário de perigo.#queimadas #incêndios #fire#Brazil pic.twitter.com/rwR0U73cC0 — Natalie🇫🇷🇵🇹🇯🇵 🇰🇷🇮🇱🇦🇪🇹🇷🇨🇳🇧🇷 (@fabien_natie) August 25, 2024

Ομως, σύμφωνα με την υπουργό Σίλβα, δεν έχει μπορέσει ακόμη να επιχειρήσει, εξαιτίας της ποσότητας των καπνών. «Αυτό δίνει μια ιδέα για το μέγεθος του προβλήματος», στηλίτευσε.

Σύννεφα καπνού ήταν ορατά χθες σε πόλεις άλλων πολιτειών, ως ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπραζίλια (κεντροδυτικά).

Here is another video of sugarcane fields on fire in Sao Paulo state in #Brazil, the number 1 #sugar producer in the country. Any spark near the extremelly dry fields after months without rains can generate huge fires. #environment #climate pic.twitter.com/ut1TFF6JpB — Marcelo Teixeira (@tx_marcelo) August 23, 2024

Σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από δορυφόρους του εθνικού ινστιτούτου διαστημικών ερευνών (INPE), η πολιτεία Σαν Πάουλου βιώνει τον χειρότερο Αύγουστο ως προς τις πυρκαγιές αφότου άρχισαν να τηρούνται στοιχεία, το 1998, με 3.480 εστίες να έχουν εντοπιστεί μέχρι χθες. Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος από το σύνολο των εστιών φωτιάς την περασμένη χρονιά.

«Κλιματική κρίση»

Η κυβέρνηση του Λούλα συνδέει την κατάσταση με την κλιματική αλλαγή. «Δεν μπορεί κανένας να συνεχίζει να αρνείται την κλιματική κρίση. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές έξυπνα, με επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτήσεων από πλούσιες χώρες, που έχουν ήδη καταστρέψει τα δικά τους δάση. Δεν μπορεί ο παγκόσμιος Νότος να σηκώσει μόνος του αυτό το βάρος», ανέφερε ο βραζιλιάνος πρόεδρος χθες μέσω X.

Mesmo aqueles que são negacionistas não podem continuar negando a crise climática. Temos que combater as mudanças do clima com muita inteligência, investimento, inclusive com financiamento dos países mais ricos que já devastaram suas florestas. Essa conta não pode ser apenas do… — Lula (@LulaOficial) August 25, 2024

Η εξάπλωση των πυρκαγιών ευνοείται από περίοδο εξαιρετικής ξηρασίας, στην πολιτεία Σαν Πάουλου και στην Αμαζόνας (βόρεια), όπου μαίνονται πυρκαγιές.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 48.674 εστίες φωτιάς στην περιοχή όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη, αριθμός αυξημένος κατά 76% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

