Τριάντα πόλεις στα νοτιοανατολικά στη Βραζιλία σε μέγιστο συναγερμό για δασικές πυρκαγιές - Δύο νεκροί

Η πολιτεία του Σάο Πάολο στη νοτιοανατολική Βραζιλία απειλείται από την προέλαση πυρκαγιών σε θαμνώδεις εκτάσεις, οι οποίες ώθησαν τις αρχές να εκδώσουν μέγιστο συναγερμό σε 30 πόλεις και έχουν γεμίσει καπνό την πρωτεύουσά της, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εργοστάσιο στην προσπάθειά τους να σβήσουν τις φλόγες.

Οι συνθήκες ευνοούν την εξέλιξη των πυρκαγιών, καθώς η θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου και υπάρχει χαμηλό ποσοστό υγρασίας, εν μέσω μιας παρατεταμένης περιόδου ξηρασίας.

Δείτε βίντεο:

Here is another video of sugarcane fields on fire in Sao Paulo state in #Brazil, the number 1 #sugar producer in the country. Any spark near the extremelly dry fields after months without rains can generate huge fires. #environment #climate pic.twitter.com/ut1TFF6JpB

— Marcelo Teixeira (@tx_marcelo) August 23, 2024