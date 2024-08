Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στην Ιταλία για την αιτία που προκάλεσε τη βύθιση του γιοτ Bayesian στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας εν μέσω σφοδρής καταιγίδας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Μάικ Λιντς και η 18χρονη του κόρη Χάνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές της χώρας ξεκίνησαν επισήμως έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και πρόκληση ναυαγίου εις βάρος του καπετάνιου του Bayesian.

Ο 51χρονος καπετάνιος Τζέιμς Κάτφιλντ, υπήκοος Νέας Ζηλανδίας, ερευνάται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και υπαιτιότητα για το ναυάγιο, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ιταλικές εφημερίδες La Repubblica και Corriere della Sera.

Η Daily Mail επισημαίνει ότι το να διενεργείται έρευνα εις βάρος κάποιου στην Ιταλία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ένοχος ή ότι θα ακολουθήσουν και επίσημες κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας Αμπρότζιο Καρτόζιο το περασμένο Σάββατο (24/8) ανακοίνωσε επισήμως ότι ξεκινά ποινική έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία καθώς «δεν αποκλείουμε κανένα σενάριο» και διευκρίνισε ότι, εκείνη τη χρονική στιγμή, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα έρευνα εις βάρος κάποιου συγκεκριμένου προσώπου.

Οι ερευνητές εξετάζουν τα αδικήματα της πρόκλησης ναυαγίου και πολλαπλής ανθρωποκτονίας εξ αμελείας εις βάρος αγνώστων προσώπων, είχαν αποκαλύψει ήδη από την προηγούμενη μέρα διεθνή ΜΜΕ.

