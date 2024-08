Το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Sounion, που δέχθηκε επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης την περασμένη εβδομάδα στην Ερυθρά Θάλασσα, παραμένει φλεγόμενο από την 23η Αυγούστου, ανακοίνωσε σήμερα μέσω X η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Ασπίδες.

Update on M/V SOUNION:

The MV SOUNION has been on fire since August 23rd.

An EUNAFOR ASPIDES 🇪🇺 unit transiting the area reported that there are fires on at least 5 locations observed on the main deck of the vessel. It is estimated that these are located around the hatches of… pic.twitter.com/ta0IuLhIoY

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 26, 2024