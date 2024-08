Άλλη μια ομάδα στο «κάδρο» του Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την ‘Ίπσουτς για την δεύτερη αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ και οι πρωταθλητές Αγγλίας προηγήθηκαν με 3—1 στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης.

Μάλιστα αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ στο έβδομο λεπτό αλλά μέσα σε τέσσερα λεπτά η Σίτι πέτυχε τρία γκολ, εκμεταλλευόμενη τα λάθη των παικτών της Ίπσουιτς.

Ο σέντερ φορ της Σίτι, Έρβιν Χάαλαντ πέτυχε το πρώτο και το τρίτο γκολ της ομάδας του στο πρώτο μέρος, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, ότι θα είναι και την φετινή σεζόν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Σίτι.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι με το πρώτο γκολ που πέτυχε ο Νορβηγός, σημείωσε ένα νέο προσωπικό ρεκόρ, καθώς έχει καταφέρει να σκοράρει κόντρα σε 23 ομάδες Πρέμιερ Λιγκ με τις οποίες έχει βρεθεί αντιμέτωπος.

Πολύ απλά ο Χάαλαντ έχει παίξει εναντίον 23 ομάδων από την μέρα που πήρε μεταγραφή στην Σίτι κι έχει καταφέρει να βάλει γκολ σε όλες. Δεν το λες και… μικρό επίτευγμα.

Another added to the collection ✅@ErlingHaaland has scored against all 23 opponents he has played against in the Premier League! pic.twitter.com/a8xbiEtOCa

— Premier League (@premierleague) August 24, 2024