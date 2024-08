Νέοι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην κοιλάδα Μπεκάα

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη ότι νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τραυμάτισαν άλλους δεκαεννέα στο νότιο τμήμα της χώρας, μερικές ώρες μετά τους θανάτους άλλων τεσσάρων χθες Τρίτη σε ισραηλινά πλήγματα, ενώ η Χεζμπολάχ έκανε γνωστό ότι εξαπέλυσε ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στη μεθόριο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι νέοι βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην κοιλάδα Μπεκάα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), την επομένη παρόμοιας επίθεσης στην ίδια περιοχή με στόχο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ», λιβανικού σιιτικού κινήματος προσκείμενου στο Ιράν και συμμάχου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

BREAKING:

Israel is bombing civilian areas in Lebanon’s Bekaa Valley for the second night in a row.

This is terrorism. Plain and simple. pic.twitter.com/EUoBKjpt7P

— sarah (@sahouraxo) August 20, 2024