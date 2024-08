Νέα πολύνεκρη επίθεση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ η Χεζμπολάχ έκανε γνωστό ότι εξαπέλυσε ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στη μεθόριο (φωτογραφία από το Χ, επάνω, με τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς).

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στη λιβανική Χεζμπολάχ και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι σχεδόν καθημερινές.

The elimination of Hezbollah terrorist in southern Lebanon pic.twitter.com/7b3y3NCOsu

— Mossad Commentary (@MOSSADil) August 20, 2024