Η κεντρική τράπεζα της Λιβύης ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή όλων των διαδικασιών της μετά την «απαγωγή» ενός αξιωματούχου της στην πρωτεύουσα Τρίπολη.

Ο Μοσάμπ Μσάλεμ, επικεφαλής της διεύθυνσης τεχνολογιών πληροφορικής της κεντρικής τράπεζας, «απήχθη από μια άγνωστη ομάδα μπροστά από το σπίτι του», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η τράπεζα στη σελίδα της στο Facebook.

Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι «ανέστειλε όλες τις διαδικασίες της» προσθέτοντας πως αυτές δεν θα επαναληφθούν μέχρι την απελευθέρωση του κ. Μσάλεμ.

Κατήγγειλε τις «απειλές για απαγωγή σε βάρος άλλων υπαλλήλων», κάνοντας λόγο για «πλευρές εκτός νόμου» που «απειλούν την ασφάλεια των υπαλλήλων της και την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα».

