Ο Μπανκέρο έβαλε το πρώτο τετράποντο στην ιστορία του μπάσκετ (vid)

Το πρώτο τετράποντο στην Ιστορία του μπάσκετ είναι γεγονός!

Στις Φιλιππίνες, έβαλαν το τετράποντο στο εγχώριο πρωτάθλημά τους και ο Κρις Μπανκέρο γίνεται ο πρώτος παίκτης που το σκοράρει. Η ιστορική αυτή στιγμή συνέβη στον αγώνα Μεράλκο – Μανόλια για το Governor’s Cup, με το σουτ να γίνεται πίσω από την δεύτερη περιφερειακή γραμμή σχεδόν ένα μέτρο πίσω από αυτή του τριπόντου.

Δείτε την ιστορική στιγμή στις Φιλιππίνες με πρωταγωνιστή τον Μπανκέρο:

FROM WAYYYY DOWNTOWN 🔥🔥

Meralco’s Chris Banchero makes the first 4-point shot against Magnolia in the PBA Season 49 Governors’ Cup!#PBASeason49 #PBAAngatAngLaban pic.twitter.com/UVDNlBHSSO

— One Sports (@OneSportsPHL) August 18, 2024