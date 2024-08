Δεν υπάρχει: Αδιανόητη απόφαση του διαιτητή στο match point του Ντρέιπερ με τον Αλιασίμ! (vid)

Μια αδιανόητη απόφαση πήρε ο διαιτητής του ματς του Ντρέιπερ με τον Οζέρ Αλιασίμ και μάλιστα στο match point με το οποίο επικράτησε ο πρώτος με 2-1 σετ.

Ο Αμερικανός σέρβιρε, ο Καναδός (Οζέ Αλιασίμ) επέστρεψε την μπάλα και ο Ντρέιπερ ανέβηκε στο φιλέ. Στο βίντεο φαίνεται ότι ο Ντρέιπερ βρίσκει την μπάλα με τη ρακέτα, πριν αυτή χτυπήσει πρώτα στο court (στη δική του πλευρά), πήρε μια περίεργη τροχιά και οριακά πέρασε το φιλέ.

Ο διαιτητής θεώρησε έγκυρο το χτύπημα και έτσι έδωσε τον πόντο στον Ντρέιπερ που πήρε το ματς και την πρόκριση για τα προημιτελικά.

Ο Αλιασίμ τρελάθηκε με την απόφαση, οι τρεις άνδρες συζήτησαν για περίπου τρία λεπτά και εν τέλει αποφασίστηκε ότι ο πόντος κατοχυρώνεται στον Ντρέιπερ, με τον Καναδό να λέει στον ρέφερι της αναμέτρησης ότι αυτό το στιγμιότυπο θα κάνει το γύρο του κόσμου.

Μάλιστα αναρωτήθηκε αρκετές φορές αν όντως θα κρίνει το παιχνίδι υπέρ του Ντρέιπερ με αυτήν την απόφαση αδυνατώντας να πιστέψει όσα διαδραματίζονταν μπροστά στα μάτια του και όχι άδικα.

