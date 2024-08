Από βάτες μέχρι υπερβολικά μακριές γραβάτες: Ψάχνοντας το νόημα πίσω από τα περίεργα ρούχα του Ντόναλντ Τραμπ

Θεωρείται μια… περίεργη φιγούρα στη δημόσια ζωή των ΗΠΑ και την πολιτική ζωή του πλανήτη. Τόσο περίεργη, στα όρια της γραφικότητας κατά πολλούς – στηριζόμενοι στις αινιγματικές δηλώσεις του και στη διάδωση των fake news που τον συμφαίρουν. Ωστόσο, κάτι άλλο πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ απασχόλησε τον κόσμο και τα social media μετά τη συνέντευξή του με τον Ίλον Μασκ στο Χ: οι στυλιστικές του επιλογές. Οι οποίες είναι και αυτές, αρκετά, περίεργες.

Ο Ντέρεκ Γκάι έγινε viral στο Χ μέσα στην εβδομάδα, όταν δοκίμασε να αναλύσει γιατί ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ φοράει πάντα σακάκια με υπερβολικά μεγάλες βάτες. Το κάνει επίτηδες για να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση με την εμφάνισή του ή απλά είναι θέμα αυτοσυνείδησης;

Lots of people asking me to comment on this photo, so I will explain why Trump wears these shoulder pads. 🧵 https://t.co/Q7lBrPejEx

— derek guy (@dieworkwear) August 13, 2024