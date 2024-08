Επίσημο: Στη Σάρλοτ ο Πεπ Μπιέλ (vid)

Τον δανεισμό του Πεπ Μπιέλ από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η Σάρλοτ. Ο αμερικανικό σύλλογος, δημοσίευσε ένα βίντεο με highlights του Ισπανού μέσου, με το οποίο επιβεβαίωσε το deal με τους Πειραιώτες, ενόψει της νέας σεζόν.

Το δεύτερο εξάμηνο της περσινής σεζόν είχε παραχωρηθεί στην Άουγκσμπουργκ και το καλοκαίρι επέστρεψε στον Ολυμπιακό με τον οποίο έχει συμβόλαιο ως το 2027.

Με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» έχει αγωνιστεί 59 φορές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 12 γκολ και οκτώ ασίστ.

«Ένας ταλαντούχος μέσος με θανατηφόρο σουτ. Καλωσήρθες στην «Πόλη της Βασίλισσας» Πεπ Μπιέλ!», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Un mediocampista talentoso con un tiro letal ⚡️

Welcome to the Queen City, Pep Biel! #ForTheCrown pic.twitter.com/PaYHxl0gPX

— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 15, 2024