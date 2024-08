Οι σκανδιναβικές χώρες θα εντείνουν την αστυνομική συνεργασία τους και θα δημιουργήσουν ένα κέντρο συντονισμού στη Στοκχόλμη, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Σουηδία με τη βία των συμμοριών να εξαπλωθεί στη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τη Δανία.

Οι συμμορίες της Σουηδίας θεωρούνται εδώ και χρόνια από τις πιο βίαιες στην Ευρώπη. Τη φετινή χρονιά 10 Σουηδοί – οι μισοί από αυτούς ανήλικοι – συνελήφθησαν στη Δανία και κατηγορούνται για απόπειρες δολοφονίας και οπλοκατοχή. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Στοκχόλμη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σουηδίας Γκούναρ Στρόμερ είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Σουηδία και η Δανία θα αναπτύξουν αστυνομικούς η μία στο έδαφος της άλλης. «Ένας σημαντικός λόγος για να το κάνουμε αυτό είναι ότι θα μπορούμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορούμε να εντοπίζουμε σε πρώιμο στάδιο ποια παιδιά και νέοι κινδυνεύουν να παρασυρθούν σε αυτά τα εγκληματικά δίκτυα και να το εμποδίζουμε», ανέφερε.

Επιπλέον, ένας σκανδιναβικός σταθμός με αστυνομικούς από τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Δανία θα ιδρυθεί στη Στοκχόλμη. Νορβηγοί και Φινλανδοί αξιωματικοί βρίσκονται ήδη εκεί και οι Δανοί θα πάνε σε μερικές εβδομάδες.

