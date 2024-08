Από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Γουέστ Χάμ ο Γουάν-Μπισάκα (pics)

Κάτοικος Λονδίνου είναι και επίσημα από σήμερα (13/8) ο Άαρον Γουάν-Μπισάκα, καθώς η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε την απόκτηση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του 26χρονου δεξιού μπακ, ο οποίος υπέγραψε επταετές συμβόλαιο συνεργασίας, χωρίς να δημοσιοποιηθεί το οικονομικό μέρος της μεταγραφής.

Το κόστος της συμφωνίας ανέρχεται σε περίπου 15 εκατομμύρια λίρες για τον Άγγλο άσο με την καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος βρισκόταν στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του στη Γιουνάιτεντ.

After five years at Old Trafford, @AWBissaka has joined West Ham.

Aaron will always be a part of the United family and he departs with our very best wishes ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 13, 2024