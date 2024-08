Υφυπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας τέθηκε σε προσωρινή κράτηση για παθητική δωροληψία ύψους μισού εκατομμυρίου δολαρίων ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στην σειρά των σκανδάλων που έχουν αποκαλυφθεί στα ηγετικά κλιμάκια της Ουκρανίας, η οποία έχει ενισχύσει τις δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο των προσπαθειών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές, ο συλληφθείς, που σύμφωνα με τον Τύπο ονομάζεται Ολεξάντρ Χέιλο, απαίτησε μίζες από τις εξορυκτικές εταιρείες της δυτικής Ουκρανίας που επεδίωκαν να εξασφαλίσουν την μεταφορά χρησιμοποιημένων υλών στα ορυχεία της ανατολικής Ουκρανία κοντά στη γραμμή του μετώπου.

The deputy energy minister of Ukraine has been detained for a $500,000 bribe

According to the Ukrainian security services, the official promised the heads of state-owned enterprises of the Lviv-Volynskyy coal basin to hand over mining equipment from mines in the frontline… pic.twitter.com/hvpsla63jY

— NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2024