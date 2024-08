Τζεφ Μπέζος: Δεν έγινε τυχαία δισεκατομμυρίουχος

Σε παραλία της Σαρδηνίας εντοπίστηκε ο επιχειρηματίας, Τζεφ Μπέζος, με την αρραβωνιαστικιά του, Λόρεν Σάντσεζ, να σουλατσάρει ανέμελα στην άμμο όταν μπροστά στο ζευγάρι βρέθηκε ένας μικροπωλητής με καλοκαιρινά φορέματα ανά χείρας. Είναι σύνηθες να υπάρχουν σε αυτές τις παραλίες, άλλωστε, αντίστοιχοι μικροπωλητές ελπίζοντας ότι όλο και κάποιος λουόμενος θα ενδιαφερθεί – πόσο μάλλον εάν πρόκειται για έναν δισεκατομμυριούχο. Ο συγκεκριμένος βέβαια δεν «ψάρωσε», καθώς ο 60χρονος και η 54χρονη χαμογέλασαν στον εν λόγω κύριο, αλλά δεν έδειξαν να ενδιαφέρονται για την τα φορέματα, σύμφωνα με το TMZ. Όπως επισήμανε και το μέσο, «δεν έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο σπαταλώντας χρήματα».

Jeff Bezos and Lauren Sanchez Hit Up by Sun Dress Merchant in Sardinia | Click to read more 👇 https://t.co/8U2Gp2aVY2

— TMZ (@TMZ) August 11, 2024