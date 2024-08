Στεφ Κάρι: Η ένταση και τα κλάματα της γυναίκας του Αΐσα στο Παρίσι

Η Αΐσα Κάρι, σύζυγος του διάσημου σταρ του ΝΒΑ, Στέφ Κάρι, βρέθηκε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα των ΗΠΑ με τη Γαλλία στον τελικό μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων – όμως απ’ ότι φαίνεται η βραδιά πήρε παράξενη τροπή για την ίδια, αλλά και τη μητέρα του μπασκετμπολίστα. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τον αγώνα, όταν η σύντροφος του τετράκις MVP των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας μαζί της το μικρότερο από τα παιδιά της σε μάρσιπο, έρχεται αντιμέτωπη με τις γαλλικές αρχές. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν την 35χρονη να κλαίει κατά τη διάρκεια της διαμάχης.

Ayesha Curry and Sonya Curry were pissed off at the police in Paris

you can hear Draymond say «So even yall hit the baby in the head there’s still nothing yall can do to get them out of here» pic.twitter.com/YpIfjxyjkL

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) August 11, 2024