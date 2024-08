Ολυμπιακός για Πετρούσεφ και Μιλουτίνοφ: «Είμαστε περήφανοι για εσάς» (pic)

Το τρίτο της ολυμπιακό μετάλλιο πανηγυρίζει εδώ και λίγη ώρα η Εθνική Σερβίας στο μπάσκετ που επιβλήθηκε με 93-83 της Γερμανίας και κατέκτησε το χάλκινο.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο Ολυμπιακός συνεχάρη μέσω των social media του δύο αθλητές του, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φίλιπ Πετρούσεφ, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με τους «πλάβι», επιτυχία τεράστια για το σερβικό μπάσκετ ειδικά αν κάποιος αναλογιστεί και το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Μανίλα.

«Συγχαρητήρια στους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φίλιπ Πετρούσεφ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 με την Εθνική Σερβίας! Σας Αξίζει! Είμαστε περήφανοι για εσάς!», ανέφερε χαρακτηριστικά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

🥉🙌🏽 Congratulations Nikola Milutinov and Filip Petrusev on winning the bronze medal at Paris Olympic Games 2024 with the Serbian National Team!!!

Well deserved!!!

We are Proud of you!!!#OlympiacosBC pic.twitter.com/igOYuxhKAf

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 10, 2024