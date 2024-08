Η Μάργκοτ Ρόμπι είναι μία από τις πιο όμορφες γυναίκες του Χόλυγουντ.

Άλλωστε, καθόλου τυχαία δεν είναι η επιλογή της ηθοποιού να ενσαρκώσει την απόλυτα όμορφη κούκλα των παιδικών μας χρόνων, την «Barbie».

Το λαμπερό χαμόγελό της, ο προσγειωμένος χαρακτήρας της αλλά και η άψογη αίσθηση του στυλ της έχουν κλέψει πολλές φορές τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί.

Η αγαπημένη ηθοποιός πριν από λίγο καιρό έκλεισε τα 34 έτη και ανήμερα των γενεθλίων της η Μάργκοτ Ρόμπι πήρε μία γεύση για το πώς θα μοιάζει σε 30 χρόνια.

Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης η ιστοσελίδα Daily Star αποφάσισε να «ταξιδέψει» την ηθοποιό στο μέλλον και συγκεκριμένα, να της δείξει πώς θα είναι η εμφάνισή της 30 χρόνια αργότερα, δηλαδή στα 64 της.

AI predicts how Margot Robbie will look in 30 years as she celebrates birthdayhttps://t.co/Te8g7vClU8 pic.twitter.com/tKpLWND50E

— Daily Star (@dailystar) July 2, 2024