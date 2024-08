Ένα από τα προβλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι είναι ο Σηκουάνας. Ο αγώνας των δέκα χιλιομέτρων των ανδρών πραγματοποιήθηκε στο ποτάμι. Οι αντιδράσεις για την εικόνα του ποταμού, αλλά και για το μέρος που διαγωνίζονται οι αθλητές, συνεχίζονται.

Μάλιστα είναι πολλά τα σχόλια και οι εικόνες που ανεβαίνουν στα social media που δείχνουν την κατάσταση του ποταμιού. Για παράδειγμα σε μία φωτογραφία φαίνονται οι αθλητές να κολυμπούν δίπλα σε αγωγούς αποχέτευσης.

Στις παρακάτω αναρτήσεις θα δείτε τις πραγματικές συνθήκες στις οποίες κολύμπησαν οι αθλητές.

Athletes swimming next to a drainage pipe in the River Seine… pic.twitter.com/deuVVR3Zod

