Eπιστροφή στη δράση για τον Ντε Χέα: Στην Ιταλία για υπογραφές ο Ισπανός

Μετά από 13 μήνες… απραξίας, ο Νταβίντ Ντε Χέα βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ισπανός κίπερ, ο οποίος έχει να αγωνιστεί από τον Μάιο του 2023 όταν και έμεινε ελεύθερος από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στη Φιορεντίνα, αφού οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία.

Ο 33χρονος άσος έχει δώσει τα χέρια με τους βιόλα για συμβόλαιο ενός έτους, με οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο, με τον πρώην τερματοφύλακα των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ατλέτικο Μαδρίτης να αναμένεται στη Φλωρεντία περίπου το μεσημέρι, όπως αναφέρει ο Φαμπρίσιο Ρομάνο.

Το σημαντικό είναι να περάσει επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή που έχει μείνει καιρό ανενεργός και εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο στη συνέχεια θα γίνει και με τη βούλα παίκτης των φιναλίστ του Conference League.

Ο Ντε Χέα, ο οποίος έχει παίξει 45 φορές με την Εθνική Ισπανίας, έχει καταγράψει μία λαμπρή καριέρα, αφού αγωνίστηκε για 12 χρόνια στους «κόκκινους διαβόλους» πραγματοποιώντας συνολικά 545 συμμετοχές στον αγγλικό σύλλογο.

🟣🛫 David de Gea will land in Florence today around lunchtime in order to undergo medical and sign his contract at Fiorentina.

Deal valid until June 2025 plus option until 2026. pic.twitter.com/KQoLKfCMS1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024