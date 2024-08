Η πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές Σέιχ Χασίνα φέρεται να παραιτήθηκε και να εγκατέλειψε τη χώρα λόγω των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων.

Η επί μακρόν ηγέτιδα της χώρας επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο με προορισμό την Ινδία, αφού πλήθη αγνόησαν την εθνική απαγόρευση κυκλοφορίας για να εισβάλουν στο πρωθυπουργικό μέγαρο στη Ντάκα, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING NEWS

Prime Minister Sheikh Hasina has RESIGNED and left Dhaka for an undisclosed location.

