Οι Τurkish Airlines αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν, του Λιβάνου και της Ιορδανίας για 24 ώρες

Η δολοφονία του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια από το Ισραήλ στο Ιράν έχει αυξήσει κατακόρυφα τις εντάσεις στην περιοχή.

Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται στην περιοχή, σημειώθηκε μια αξιοσημείωτη εξέλιξη. Έγινε γνωστό ότι οι πτήσεις Τεχεράνης-Κωνσταντινούπολης ακυρώνονται η μία μετά την άλλη. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι το Ιράν ενδέχεται να προβεί απόψε σε αντίποινα. Κάτι που μεταφέρεται με κάθε επιφύλαξη.

Μια τάση που συντηρούν και τα ιρανικά κανάλια στην τηλεόραση, γνωρίζοντας πάντα, πως παρακολουθούνται από τα δυτικά ΜΜΕ και όχι μόνο.

🇮🇷🇵🇸⚔🏴‍☠🇺🇸 Iranian Channel 3 announcer: In a few hours, the world’s population will witness exciting scenes. pic.twitter.com/1jRl4ss2cg

