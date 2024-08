Ο διευθυντής του Citizen Lab αναρωτιέται γιατί οι ελληνικές αρχές δεν ζητούν συνδρομή για την υπόθεση Predator

Όπως αποκάλυψε το in στο πόρισμά του, βάσει του οποίου αρχειοθετήθηκε επί της ουσίας η υπόθεση των υποκλοπών, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης, συμπεραίνει ότι μόνο δύο κινητά «μολύνθηκαν» από το παράνομο λογισμικό Predator. Ωστόσο, επί της ουσίας δεν το τεκμηριώνει, ούτε διευκρινίζει εάν υπήρξε τεχνικός έλεγχος όλων των κινητών στα οποία έγινε απόπειρα «μόλυνσης» με το συγκεκριμένο λογισμικό. Ακόμη και τα δύο πρόσωπα για τα οποία όντως παραδέχεται ότι εγκαταστάθηκε το λογισμικό, ήταν αυτά που οι ίδιοι ζήτησαν να γίνει έλεγχος από εξειδικευμένα εργαστήρια.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές δεν απευθύνθηκαν σε αυτά εξειδικευμένα εργαστήρια για τον αναγκαίο έλεγχο, παρότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in τα συγκεκριμένα εργαστήρια, το Security Lab της Διεθνούς Αμνηστίας και το Citizens Lab του πανεπιστημίου του Τορόντο, είχαν προσφερθεί να συνδράμουν τις ελληνικές αρχές.

Το γεγονός αυτό σχολίασε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, o διευθυντής του Citizen Lab Ronald Deibert στην οποία «ποστάρει» το δημοσίευμα του in:

Γράφει χαρακτηριστικά:

«Περισσότερα νέα για το spyware #Predator

O εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου λέει ότι μόνο 2 από τους 116 που στοχοποιήθηκαν έκαναν κλικ και τα τηλέφωνά τους μολύνθηκαν

Όμως, δεν προσφέρει αποδείξεις που να τεκμηριώνουν.

Στο μεταξύ @citizenlab και άλλες ανεξάρτητες οργανώσεις είναι διαθέσιμες για να ελέγξουν.

Γιατί να μη μας ρωτήσετε;»

More 🇬🇷 #Predator spyware news

Supreme Court Prosecutor says only 2 of the 116 targeted clicked & had phones infected

But, no evidence presented to substantiate

Meanwhile, @citizenlab & other independent orgs are available to check.

Why not ask us?https://t.co/6cpqMD9Qrj

— profdeibert (@RonDeibert) August 1, 2024