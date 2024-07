Ρομάνο: «Ο ΠΑΟΚ ενεργοποιεί την ρήτρα του Τσάλοφ»

Κοντά στην απόκτηση του Φέντορ Τσάλοφ φαίνεται πως είναι ο ΠΑΟΚ.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» μετά τον Ταρίκ Τισουντάλι δεν παράτησε την υπόθεση του Ρώσου επιθετικού, συνέχισε τις διαπραγματεύσεις τόσο με τον ίδιο, όσο και με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ολοκληρώνοντας ένα σημαντικό deal.

Μάλιστα τη πληροφορία αυτή επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με τον έγκριτο δημοσιογράφο να αναφέρει οι Θεσσαλονικείς είναι έτοιμοι να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα του 26χρονου από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία είναι κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

Παρόλα αυτά ο Ρομάνο προσθέτει ότι ο Τσάλοφ αρέσει και στη Σεβίλλη, που όμως δεν έχει ενεργοποιήσει τη ρήτρα και δεν έχει κάνει καμία επίσημη κίνηση μέχρι στιγμής.

⚪⚫🇬🇷 PAOK are prepared to activate the release clause for Fedor Chalov from CSKA Moscow.

Sevilla are also interested but they didn’t activate the clause, no official move so far. pic.twitter.com/0bWRc9B6jG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024