«Η Χόφενχαϊμ ενδιαφέρεται για τον Βαγιαννίδη» (pic)

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έχει προσεγγίσει το ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες ανά τον κόσμο, οι οποίες πιέζουν τον Παναθηναϊκό για την απόκτησή του.

Αρχικά όπως ανέφεραν στο εξωτερικό ο Έλληνας μπακ έφτασε πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Βραζιλία για λογαριασμό της Μποταφόγκο.

Χθες (24/7) βγήκε ένα νέο δημοσίευμα που επισήμανε ότι και η Μπράγκα θέλησε να μπει στο… κόλπο για την απόκτηση του Βαγιαννίδη και να τον «κλέψει» από την Μποταφόγκο.

Σήμερα, ήρθε ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, να αναφέρει πως η Χόφενχαϊμ έρχεται να ενταχθεί στην κούρσα για τον Έλληνα μπακ, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός ζητά από 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ.

