Μια ξαφνική υδροθερμική έκρηξη που προκλήθηκε στο Εθνικό Πάρκο Γελοουστόουν στις ΗΠΑ προκάλεσε πανικό ανάμεσα στους επισκέπτες που έσπευσαν να φύγουν από το σημείο.

Το συγκεκριμένο πάρκο είναι από τα πιο διάσημα των ΗΠΑ, ενώ βρίσκεται στην πολιτεία του Ουαϊόμινγκ, αν και επεκτείνεται και στη Μοντάνα και στο Άινταχο.

Η έκρηξη αποτυπώθηκε σε βίντεο αφού πολλοί τραβούσαν βίντεο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο γνωστό πάρκο. Οι παρευρισκόμενοι ακούστηκαν να λένε ««Τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε», «Κάντε πίσω», «Θεέ μου».

Ευτυχώς, κανένας δεν τραυματίστηκε από την έκρηξη σε θερμοπίδακα (ή αλλιώς geyser).

Σύμφωνα με τους New York Times, η έκρηξη έγινε την Τρίτη στην Μπίσκιτ Μπέιζιν, ενώ εκτοξεύτηκαν βραστό νερό, λάσπη και κομμάτια βράχων.

Δείτε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media και γνωστούς ιστότοπους:

Η περιοχή Μπίσκιτ Μπέιζιν έχει αποκλειστεί για την ώρα για τους επισκέπτες του πάρκου Γελοουστόουν αφού οι πέτρες που έπεσαν προκάλεσαν ζημιές σε έναν διάδρομο για πεζούς που βρίσκεται ανάμεσα στις επικίνδυνες γεωθερμικές πηγές.

«Είδαμε περισσότερο ατμό να ανεβαίνει και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έγινε αυτό το τεράστιο πράγμα», δήλωσε η Βλάντα Μαρτς, μεσίτρια στην Καλιφόρνια, η οποία βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά της στο σημείο της έκρηξης. «Απλώς εξερράγη και έγινε σαν ένα μαύρο σύννεφο που κάλυψε τον ήλιο», είπε η ίδια χαρακτηριστικά.

Η περιοχή Μπίσκιτ Μπέιζιν μετά την έκρηξη:

#Yellowstone Park staff are on scene assessing conditions after a small hydrothermal explosion occurred today (July 23) in #BiscuitBasin. There are no reports of injuries. The boardwalk, on the other hand, will need a few repairs. The area remains temporarily closed. NPS photos. pic.twitter.com/XrHuUhw7fk

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) July 23, 2024