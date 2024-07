O Μπαράκ Ομπάμα ζητά εκλογές με ανοιχτή διαδικασία

Ο Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος έχει συνεργαστεί στενά με τον Τζο Μπάιντεν για οκτώ χρόνια ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος, ανέφερε πως ο αποσυρθείς υποψήφιος και νυν πρόεδρος «υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους της Αμερικής, καθώς και αγαπητός φίλος και συνεργάτης μου». Τον αποκάλεσε ακόμα «πατριώτη της υψηλότερης τάξης».

Ανέφερε πως ως συνεργάτης του, αυτό που θαύμασε περισσότερο και από την προσφορά του «ως δημόσιος λειτουργός ήταν ο χαρακτήρας του, η βαθιά ενσυναίσθηση του και η σκληρά κερδισμένη ανθεκτικότητά του, μαζί με τη θεμελιώδη αξιοπρέπειά του και την πεποίθησή του ότι «ο καθένας μετράει»».

Ο Μπαράκ Ομπάμα έπλεξε το εγκώμιο του Μπάιντεν για τη διαχείριση της πανδημίας, την δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, την πρώτη σημαντική νομοθεσία για την ασφάλεια των όπλων μετά από 30 χρόνια και τα εργασιακά δικαώματα. Σε διεθνές επίπεδο, ο Μπαράκ Ομπάμα ανέφερε πως ο Τζο Μπάιντεν «αποκατέστησε το κύρος της Αμερικής στον κόσμο, αναζωογόνησε το ΝΑΤΟ και κινητοποίησε τον κόσμο να ορθώσει το ανάστημά του κατά της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία».

Έγραψε πως ο Μπάιντεν επανέφερε «παλιομοδίτικες αξίες όπως η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια, η καλοσύνη και η σκληρή δουλειά- μια χώρα που πιστεύει στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία- μια χώρα που επιμένει ότι ο καθένας, ανεξάρτητα από το ποιος είναι, έχει φωνή και αξίζει μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή».

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.

— Barack Obama (@BarackObama) July 21, 2024