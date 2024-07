Το μακιγιάζ της Scarlett Johansson τής χάρισε τη λάμψη του παλιού Χόλιγουντ

Η Scarlett Johansson είναι από τις ηθοποιούς που μας θυμίζουν το παλιό λαμπερό Χόλυγουντ, κάτι που αποδείχθηκε και από την τελευταία της εμφάνιση. Σαν άλλη Brigitte Bardot, η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, Fly me to the moon, στη Μαδρίτη κι εντυπωσίασε τους πάντες με την ομορφιά της και το σαγηνευτικό makeup look της.

Η Scarlett Johansson εμφανίστηκε στην πρεμιέρα με ένα υπέρκομψο μαύρο φόρεμα Courreges με τετράγωνο ντεκολτέ και ασημί κοσμήματα Messika. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα sleek σινιόν για να αναδείξει καλύτερα τόσο το μακιγιάζ της όσο και την γραμμή του φορέματός της -το χτένισμα επιμελήθηκε ο hairstylist David von Cannon. Εκείνο, όμως, που έκλεψε την παράσταση ήταν το μακιγιάζ της, με πρωταγωνιστή τα smokey eyes.

Τα smokey eyes είναι αγαπημένο στιλ μακιγιάζ της ηθοποιού, αφού το επιλέγει σε πολλές επίσημες εμφανίσεις της. Ο makeup artist Hung Vanngo, που επιμελήθηκε το συγκεκριμένο makeup look, άφησε το πρόσωπό της πιο «ήσυχο» εφαρμόζοντας μόνο λίγο ροζ ρουζ στα μάγουλα κι ένα nude κραγιόν με σατινέ φινίρισμα.

Στα μάτια, χρησιμοποίησε ένα έντονο μαύρο eyeliner στο οποίο έκανε πολύ καλό blending για να προκύψει αυτό το «μουτζουρωμένο» αποτέλεσμα που βλέπουμε. Ο expert ολοκλήρωσε το μακιγιάζ με πολλές στρώσεις μάσκαρα και λίγο highlighter στα ζυγωματικά για λάμψη.

Η Scarlett Johansson φαίνεται εκπληκτική όταν ακολουθεί ένα πιο μοντέρνο στιλ στις εμφανίσεις της, αλλά το αποτέλεσμα είναι το κάτι άλλο όταν επιλέγει τα πιο ρετρό looks σαν αυτό.

Καθώς η περιοδεία της για την προώθηση της νέας της ταινίας συνεχίζεται, ελπίζουμε να συνεχίσει να ακολουθεί το στιλ της δεκαετίας του ’60 χαρίζοντάς μας υπέροχες εικόνες.

Πηγή: GRACE