Σάνεν Ντόχερτι: O γιατρός της θυμάται τις «θλιβερές» και «όμορφες» τελευταίες στιγμές πριν το θάνατo της

Ο ογκολόγος της Σάνεν Ντόχερτι, δρ Λόρενς Ντ. Πίρο, θυμάται τις στιγμές πριν από τον θάνατο της ηθοποιού.

Ο 68χρονος Πίρο είχε περιθάλψει την εκλιπούσα σταρ του «Beverly Hills, 90210» στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες και είχε αναπτύξει στενή φιλία μαζί της. Ήταν μαζί της όταν πέθανε το Σάββατο 13 Ιουλίου, σε ηλικία 53 ετών. Σε συνέντευξή του στο People που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, ο Πίρο περιέγραψε τη σκηνή όταν άφησε την τελευταία της πνοή.

«Τις τελευταίες ώρες, ήταν σε ένα μέρος όπου ήταν πολύ άνετα και κοιμόταν και ήταν περιτριγυρισμένη από μερικούς από τους πολύ στενούς της φίλους», είπε ο Πίρο στο πρακτορείο. «Το δωμάτιο περιστοιχιζόταν από μια επίλεκτη ομάδα φίλων που της παρείχαν φροντίδα και υποστήριξη. Ήταν ζοφερό και λυπηρό, αλλά όμορφο και τρυφερό. Το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτό ήταν ότι δεν ήταν έτοιμη να φύγει γιατί αγαπούσε τη ζωή».

July 16, 2024