Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της Σάνεν Ντόχερτι – «Ήταν ο φύλακας άγγελός μου»

Λίγες ώρες μετά τον τραγικό χαμό της Σάνεν Ντόχερτι μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, ένας από τους πρώην συζύγους της την επαινεί ως σύντροφο.

Ο Ashley Hamilton, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Σάνεν Ντόχερτι από το 1993 έως το 1994, δηλώνει συντετριμμένος από τον θάνατό της στα 53 της χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι ο γάμος τους κράτησε μόνο έναν χρόνο, ο Ashley Hamilton τη θυμάται με αγάπη ως κάποια που βρισκόταν στο πλευρό του στη διάρκεια ενός δύσκολου κεφαλαίου της ζωής του.

«Η Σάνεν δεν ήταν μόνο η σύζυγός μου, ήταν ο φύλακας άγγελός μου. Παρόλο που τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως ελπίζουμε, στάθηκε δίπλα μου σε ορισμένες από τις πιο σκοτεινές μου στιγμές. Η αγάπη και ο θαυμασμός μου κράτησε πολύ περισσότερο από τον σύντομο γάμο μας» δήλωσε στο TMZ.

