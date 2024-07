Η Χαμάς αποσύρεται από τις διαπραγματεύσεις

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως αποσύρεται από τις έμμεσες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν άλλο ένα σχολείο στο οποίο έχουν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, για πέμπτη φορά σε οκτώ ημέρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκαπέντε άνθρωποι, σύμφωνα με την πολιτική προστασία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο (στη φωτογραφία του Reuters/Ramadan Abed, επάνω, θρήνος για τις νέες δολοφονίες άμαχων Παλαιστίνιων σε σχολείο από το Ισραήλ).

Η απόφαση της Χαμάς ν’ αποχωρήσει από το τραπέζι των συνομιλιών ανακοινώθηκε την επομένη πολύνεκρου βομβαρδισμού, ο οποίος είχε σκοπό να εξοντωθεί ο επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Μοχάμεντ Ντέιφ και είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί στενός συνεργάτης του, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς «είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις» όταν το Ισραήλ «δείξει σοβαρότητα»

🚨🇮🇱 ISRAEL JUST BOMBED ANOTHER SCHOOL IN GAZA LEAVING MULTIPLE CHILDREN AND CIVILIANS DEAD pic.twitter.com/raW39nG2LL — The Saviour (@stairwayto3dom) July 14, 2024

Αξιωματούχος της Χαμάς διαβεβαίωσε πως ο Μοχάμεντ Ντέιφ είναι ζωντανός, είναι «καλά» και «επιβλέπει άμεσα τις επιχειρήσεις» των μαχητών του.

Αλλο στέλεχος της Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η απόφαση του κινήματος ν’ αποσυρθεί από τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, στις οποίες μεσολαβούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, οφείλεται στην «έλλειψη σοβαρότητας» της άλλης πλευράς, καταγγέλλοντας ιδίως τις «σφαγές» που διαπράττονται «με θύματα άοπλους αμάχους».

Η Χαμάς μολαταύτα «είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις» όταν το Ισραήλ «δείξει σοβαρότητα», προκειμένου να «κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», που θα συνοδευτεί από ανταλλαγή παλαιστίνιων φυλακισμένων με ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ο στρατιωτικός της βραχίονας εξαπέλυσε την άνευ προηγουμένου έφοδό του σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Yesterday, Leaders of the Western World stood tall and said: “There is absolutely NO place for political violence.” Today, they bombed an over-crowded school in Al Nuseirat refugee camp and burnt more children. pic.twitter.com/sW1ZpNhEZR — Khalissee (@Kahlissee) July 14, 2024

Χθες Κυριακή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν για ακόμη μια φορά σχολείο της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, όπου έχουν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαιώνοντας ότι στοχοποίησαν «τρομοκράτες».

Σκότωσαν γυναικόπαιδα

Κατ’ αυτές το κτίριο ήταν «κρησφύγετο» και βάση απ’ όπου εξαπολύονταν «επιθέσεις» εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο βομβαρδισμός του σχολικού κτιρίου Αμπού Αραμπάν, στο οποίο έχουν βρει καταφύγιο «χιλιάδες εκτοπισμένοι», είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον «δεκαπέντε άνθρωποι», στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

In these video clips from Al Mawasi as shared by local telegram channels it looks like the center of explosion happened underground and it has a large crater Local person tells there are “80 martyrs”, but this is unverified, of course https://t.co/eAF8zlehUt pic.twitter.com/fNu8j7d4Nu — Michael Elgort (@just_whatever) July 13, 2024

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν επίσης λόγο για πολλά θύματα, ενώ ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το κτίριο να έχει υποστεί καταστροφή και επιζήσαντες συγκεντρωμένους στην αυλή του, που ήταν γεμάτη συντρίμμια.

Προχθές Σάββατο, η Χαμάς ανέφερε πως ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν 92 Παλαιστίνιους σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο αλ Μαγάζι, κοντά στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε τον Μοχάμεντ Ντέιφ και τον Ράφα Σαλάμα, αντίστοιχα τον αρχηγό του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και τον επικεφαλής του στη Χαν Γιούνις, που παρουσιάζονται από τον ισραηλινό στρατό ως «εγκέφαλοι της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Horrific footage of those murdered and injured by yet another Israeli attack on a UN school. This time in Nuseirat camp. It is support from Starmer and Biden that gives cover to the genocidal monster who is Netanyahu. The Hague now.

Sanctions now.https://t.co/p4TmfMxvpr — Howard Beckett (@BeckettUnite) July 14, 2024

Ο Ράφα Σαλάμα σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό, διαβεβαίωσε χθες, παρουσιάζοντάς τον ως «στενό συνεργό του Μοχάμεντ Ντέιφ».

Ο Μοχάμεντ Ντέιφ είναι ο άνδρας που ανακοίνωσε, με ηχητικό μήνυμα της Χαμάς, το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, την επιχείρηση «Κατακλυσμός του Αλ Ακσά». Πριν τον προχθεσινό βομβαρδισμό, επιβίωσε από τουλάχιστον έξι γνωστές προσπάθειες του Ισραήλ για την εξάλειψή του.

«Σφαγή χωρίς τέλος»

Το Ισραήλ επικρίνεται σε διεθνές επίπεδο για τις επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον σχολείων στη Λωρίδα της Γάζας. Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν καλέσει να διενεργηθεί έρευνα.

Η κυβέρνηση του βραζιλιάνου προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα να μην παραμένει άφωνη μπροστά σ’ αυτή τη «σφαγή χωρίς τέλος».

🔴Scenes of the Biden-Netanyahu Regimes massacres today on Palestinian Worshippers in Al Shati (Beach) camp & Al Mawasi near Khan Younis. Hamas denies Netanyahu’s claim that the strikes were against Hamas Leaders. US-made MK84 bombs weighing a ton were deployed in the massacres pic.twitter.com/4I7GekecQB — Suribelle (@Syribelle) July 13, 2024

Εναυσμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, και απήχθησαν άλλοι 251, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από αυτούς τους τελευταίους 116 θεωρείται πως συνεχίζουν να κρατούνται στον θύλακο αλλά 42 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που διεξάγονται σε αντίποινα από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έκτοτε με διακηρυγμένο στόχο ν’ αφανιστεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 38.584 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

She lost her whole family today in an israeli strike on an UNRWA scholl. Her whole family wiped out!!!! pic.twitter.com/IcW1rofb4j — Suppressed News. (@SuppressedNws) July 15, 2024

Τουλάχιστον 141 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες, ανακοίνωσε το υπουργείο χθες. Πρόκειται για έναν από τους βαρύτερους ημερήσιους απολογισμούς εδώ και μήνες.

«Ακρωτηριασμένα νήπια»

Στέλεχος της UNRWA ανέφερε πως είδε στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις «ορισμένες από τις πιο φρικιαστικές σκηνές» από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο Σκοτ Αντερσον, βοηθός συντονιστής για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στη Γάζα, μίλησε για «ακρωτηριασμένα νήπια» και «παράλυτα παιδιά» στα οποία ήταν αδύνατον να προσφερθεί περίθαλψη.

Shame on humanity!!!

Where are you, Security Council? Where are you, United Nations?

Director of UNRWA Gaza, Scott Anderson.

I witnessed the most horrific scenes and brutal crimes that no human being has ever seen. Corpses of children. Amputated limbs, the smell of blood.. pic.twitter.com/kdOasuLmSe — أبو هشام (@bl66r) July 14, 2024

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου από τον καταυλισμό αλ Μαγάζι δείχνει απομεινάρια ισοπεδωμένων και καμμένων σκηνών, κουβέρτες και κομματιασμένα στρώματα σκορπισμένα στο έδαφος.

Η Χαμάς κατήγγειλε τη «φρικτή σφαγή» στον καταυλισμό, ο οποίος εδώ και μήνες έχει κηρυχθεί «ασφαλής ζώνη» από το Ισραήλ και στον οποίο καλούνται να πάνε εκτοπισμένοι.

Από τη δική τους πλευρά οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως βομβαρδίστηκε «περιφραγμένος» χώρος που «διαχειριζόταν η Χαμάς» και όπου «σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ήταν παρόντες μόνο τρομοκράτες της Χαμάς και κανένας άμαχος», διαβεβαιώνοντας πως «τα περισσότερα θύματα ήταν τρομοκράτες».

The first moments of the occupation aircraft bombing an UNRWA school in Nuseirat camp. #GazaGenocide 14.6.24 pic.twitter.com/tPzlOOPeFM — Dogukan (@dgkn_yl) July 14, 2024

Η επιχείρηση αυτή, είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στέλνει «μήνυμα αποτροπής» στους εχθρούς του Ισραήλ και συνέβαλε στην αποδυνάμωση της Χαμάς.

Κατηγορούν τον Νετανιάχου

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στον τομέα της Ράφας (νότια) και στην πόλη της Γάζας (βόρεια) όπου κατά τις ισραηλινές δυνάμεις «εξοντώθηκαν πολλοί τρομοκράτες σε μάχες εκ του συστάδην». Βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δυο ανθρώπους στη συνοικία Ταλ αλ Χάουα, σύμφωνα με την πολιτική άμυνα.

Επειτα από μήνες άκαρπων διαπραγματεύσεων, η απόσυρση της Χαμάς καταφέρνει σκληρό πλήγμα στις προσπάθειες των μεσολαβητών να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον πολιορκημένο θύλακο.

⚡️BREAKING: A new video emerged that shows the barbarity of israel Today, an Israeli strike targeted an UNRWA school, resulting in the killing of 17 Palestinians and injuring 80 others. A second strike occurred as people attempted to rescue the injured and retrieve the deceased. pic.twitter.com/eaYIpdiTKZ — Suppressed News. (@SuppressedNws) July 15, 2024

Ο διπλωματικός μαραθώνιος ξανάρχισε μετά την παραχώρηση που έκανε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, αποδεχόμενο να διαπραγματευθεί την απελευθέρωση ομήρων χωρίς το Ισραήλ να δεχτεί την κήρυξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός.

Ωστόσο, προχθές Σάββατο ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια κατηγόρησε τον κ. Νετανιάχου πως έχει βαλθεί να εμποδίσει την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας μ’ «αυτές τις ειδεχθείς σφαγές».

Ο κ. Νετανιάχου από τη δική του πλευρά δεν σταματά να επαναλαμβάνει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί ωσότου αφανιστεί η Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, κι απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Πηγή: ΑΠΕ