Κατέρρευσε σχολείο στη Νιγηρία – Νεκροί πολλοί από τους μαθητές (Βίντεο)

Τουλάχιστον 16 μαθητές σκοτώθηκαν σήμερα στη Νιγηρία όταν σχολικό κτίριο κατέρρευσε την ώρα που έδιναν εξετάσεις, δήλωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που καταμέτρησε τα πτώματα των θυμάτων σε νοσοκομεία.

Οι τοπικές αρχές τόνισαν νωρίτερα ότι «πολλοί μαθητές» σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν αίθουσες διδασκαλίας στο σχολείο Ιερά Ακαδημία, που βρίσκεται στην στην κεντρική πολιτεία Πλατό.

Όμως ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πέντε πτώματα σε νοσοκομείο και ακόμη 11 σε ένα άλλο. Όλα ήταν παιδιά που φορούσαν σχολικές στολές.

Θύματα φώναζαν για βοήθεια κάτω από τα ερείπια του σχολείου Ιερά Ακαδημία στο Τζος, την πρωτεύουσα της πολιτείας, και γονείς αναζητούσαν απεγνωσμένα τα παιδιά τους.

«Ένα διώροφο κτήριο που στεγάζει την Ιερά Ακαδημία στο Μπούσα Μπουζί, στην πολιτεία Πλατό, κατέρρευσε σήμερα το πρωί σκοτώνοντας πολλούς μαθητές», είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα η εθνική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών (NEMA), προσθέτοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Several people were presumably killed when a school building collapsed in Plateau state, Nigeria, according to local media

There may be many students under the rubble, local media reported.

According to reports, Saint Academy School collapsed around 8:30 am while many students… pic.twitter.com/PTfMJyLA27

