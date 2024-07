H Nάπολι ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπινατσόλα (pic)

Αουρέλιο ντε Λαουρέντις και Νάπολι ανακοίνωσαν την άφιξη του Λεονάρντο Σπινατσόλα στη ομάδα του ιταλικού Νότου.

Με το συνηθισμένο tweet, ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, επισημοποίησε την άφιξη του Λεονάρντο Σπινατσόλα, ο οποίος μετά τις ιατρικές εξετάσεις των τελευταίων ωρών υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Ναπολιτάνους, φτάνοντας ως ελεύθερος από τη Ρόμα.

«Καλώς ήρθες Λεονάρντο!», ανέφερε ο πρόεδρος της Νάπολι, ενώ λίγο αργότερα η ανακοίνωση από τον ιταλικό σύλλογο:

«Ο Λεονάρντο είναι περήφανος που είναι ένας από εμάς!».

