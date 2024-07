«Ενδιαφέρον της Μόντσα για τον Χοακίν Κορέα της Ίντερ»

Aταγωνισμό φαίνεται πως έχει αποκτήσει η ΑΕΚ στην απόκτηση του Χοακίν Κορέα.

Ο Νικολό Σκίρα ανέφερε πως η Μόντσα ήρθε σε επαφή με την Ίντερ για την περίπτωση του Αργεντινού επιθετικού.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του «X» πως η ομάδα του Γιώργου Κυριακόπουλου επικοινώνησε με τους «νεραντζούρι» προκειμένου να μάθει λεπτομέρειες για την περίπτωση του ποδοσφαιριστή, που παραχωρείται από το κλαμπ του Σιμόνε Ιντζάγκι, χωρίς να αναφέρεται κάποια περαιτέρω εξέλιξη.

Να σημειώσουμε πως η «Ένωση» από την πλευρά της ναι μεν ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή, όμως έχει προκρίνει την περίπτωση του Έρικ Λαμέλα για την θέση πίσω απ’ το φορ για την οποία τον υπολογίζει, αν τελικά αποφασίσει να κινηθεί για κείνον. Για την θέση του επιθετικού δε θέλει έναν πιο καθαρό φορ κι όχι έναν παίκτη που είναι περισσότερο δεύτερος.

