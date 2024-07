«Όλοι ούρλιαξαν όταν το είδαν!» – Γιατί εμφανίζονται όλο και περισσότερα πέη στην τηλεόραση;

Στο επεισόδιο της σειράς House of the Dragon αυτής της εβδομάδας παρουσιάστηκαν όχι ένα, αλλά δύο πέη: το ένα εν μέσω πεολειξίας, το άλλο μετά τη συνουσία. Αν το πρωτότυπο έπος φαντασίας Game of Thrones έγινε γνωστό για τη «sexposition» – την προώθηση της πλοκής με φόντο τα γυμνά σώματα – το prequel του φαίνεται να ασχολείται με τη «dicksposition».

Λίγο μετά τη μέση του τρίτου επεισοδίου, καθώς ένας μεθυσμένος βασιλιάς Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) έφτασε σε έναν οίκο ανοχής του King’s Landing με την περιπαικτική συνοδεία του, πέρασε μπροστά από μια ευμεγέθη στύση κατά τη διαδικασία μίας «πίπας». Ο κακομαθημένος μονάρχης δεν φάνηκε να το προσέχει. Οι τηλεθεατές όμως σίγουρα το παρατήρησαν.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα

Όταν ο Aegon εισέβαλε σε ένα μπουντουάρ, είδε με χαρά τον μικρότερο αδελφό του, τον πρίγκιπα Aemond (Ewan Mitchell), να αγκαλιάζεται γυμνός με τη μαντάμ του οίκου ανοχής. Ο Aegon συνέχισε να κοροϊδεύει τον αδελφό του σε μια οδυνηρή σκηνή που σαφώς παρέπεμπε στα παιδικά τους χρόνια. Ο Aemond σηκώθηκε όρθιος, ολόγυμνος – ακόμη και το σήμα κατατεθέν του, το κάλυμμα του ματιού του, είχε αφαιρεθεί – και έφυγε ορμητικά, με το ζαφειρένιο μάτι να λάμπει και το βασιλικό σκήπτρο να κουνιέται.

«Σχεδόν ξέχασα να κουνήσω τα βλέφαρα», λέει η κριτικός κινηματογράφου και τηλεόρασης του BBC Radio 6 Music, Rhianna Dhillon. «Η στιγμή με τον πρίγκιπα Aemond ήταν ειλικρινής και ευάλωτη. Μια απόπειρα επίδειξης δύναμης που αντ’ αυτού μαλάκωσε τις άκρες ενός τερατώδους χαρακτήρα».

Αυτές είναι απλώς οι τελευταίες ξεκάθαρες σκηνές σε αυτό που φαίνεται να είναι μια ξαφνική αύξηση της εμφάνισης του γυμνού πέους στην τηλεόραση. Το Game of Thrones είχε 134 στήθη στην οθόνη καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του, σε σύγκριση με επτά πέη. Το House of the Dragon αποκαθιστά την ισορροπία.

«Σχεδόν ξέχασα να κουνήσω τα βλέφαρα», λέει η κριτικός κινηματογράφου και τηλεόρασης του BBC Radio 6 Music, Rhianna Dhillon

House of the Dragon showing other TV shows how it’s done, woman completely covered up while main male cast member (not a random extra like usual) strolls around showing it all pic.twitter.com/c0vTyKFqyT — kenough (@boomattel) July 1, 2024

Το σεξ και το γυμνό συνδέονται περισσότερο με την ευχαρίστηση

Η Dhillon συμφωνεί ότι οι δύο σειρές χρησιμοποιούν τη γύμνια με αντίθετους τρόπους. «Υπάρχει τόσος φόβος και κακοποίηση που συνδέεται με το γυμνό στο Game of Thrones», λέει. ««Ο βιασμός ήταν μια συνηθισμένη γραμμή πλοκής. Η ανισότητα του γυμνού έγινε προβλέψιμη, βαρετή και αηδιαστική για να την παρακολουθεί κανείς. Στο House of the Dragon, το σεξ και το γυμνό συνδέονται περισσότερο με την ευχαρίστηση. Συχνά με τη γυναικεία ευχαρίστηση, πράγμα που αποτελεί ανακούφιση. Τα διεστραμμένα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν, αλλά υπάρχει μια εμπιστοσύνη μεταξύ του θεατή και της σειράς, η οποία δεν υπήρχε απολύτως στο Game of Thrones».

«Το τηλεοπτικό δράμα έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό εργοστάσιο από πέη» γράφει ο Michael Hogan στη Guardian. Τον Μάιο, το φινάλε του δράματος του Netflix, A Man in Full, – βασισμένο στο μυθιστόρημα του Tom Wolfe και με πρωταγωνιστή τον Jeff Daniels – είδε τον ανατριχιαστικό τραπεζίτη Raymond Peepgrass (Tom Pelphrey) να ρίχνει το σεντόνι του για να αποδείξει ότι μόλις είχε πάρει Viagra.

Το αποτέλεσμα έκανε τα μάτια των social media να δακρύσουν. Ο βουλευτής των Συντηρητικών Alexander Stafford δήλωσε ότι πρόκειται για «πορνογραφικά σκουπίδια χαμηλού επιπέδου». Η Mary Killen από το Gogglebox συμμετείχε στην κατακραυγή μαργαριταριών, γράφοντας στο Spectator ότι «τέτοιες σκηνές μας έκαναν να μην είμαστε καλύτεροι από ζώα της φάρμας».

Δείτε τη γυμνή σκηνή του Saltburn

Τριάντα πέη στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας σκηνής

«Τα τελευταία δύο χρόνια, στην πραγματικότητα, τα πέη υψηλής ευκρίνειας έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Στα τέλη του 2023, το εναρκτήριο επεισόδιο της κωμωδίας The Curse (Η κατάρα) έδειξε ότι ο αντιήρωας Asher (Nathan Fielder) είχε μικροπενία» συνεχίζει ο Michael Hogan στη Guardian.

«Η κάμερα παρέμεινε στην ούρηση του και τον έδειξε ακόμη και να συγκρίνει τα μεγέθη με τον πεθερό του. Οικογένειες, ε;».

Εν τω μεταξύ, το Gen V – το spin-off της σατιρικής σειράς για υπερήρωες The Boys – παρουσίασε αυτό που ο δημιουργός Eric Kripke αποκάλεσε «the cocksplosion», όταν ένας θηλυκός χαρακτήρας πυροδότησε θεαματικά ένα αρσενικό μέλος.

Το 2019, το εφηβικό δράμα Euphoria παρουσίασε 30 πέη στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας σκηνής στα αποδυτήρια. (Εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική μείωση σε σχέση με τα 80 που είχαν αρχικά προγραμματιστεί.) Το 2022, το αποκορύφωμα του βιοδράματος Pam & Tommy είδαμε το animatronic ομιλούν νήπιο που ανήκε στον Tommy Lee (Sebastian Stan). Περιγράφηκε από τον showrunner Robert Siegel ως «ένας διασκεδαστικός και χαριτωμένος τρόπος για να ξεφύγουμε από το εκτεταμένο ανδρικό γυμνό».

Η γυναικεία σάρκα θεωρείται δεδομένη

Ο Όσκαρ Άιζακ έκανε full frontal στην ταινία Σκηνές από έναν Γάμο. Το ίδιο έκανε και ο Paul Mescal στο Normal People- ενώ είδαμε το πέος του Asa Butterfield στο Sex Education.

«Βλέπουμε σίγουρα περισσότερα πέη στην οθόνη», λέει η Dhillon. «Μας δείχνουν επίσης ένα φάσμα στον τρόπο που χρησιμοποιούνται – για κωμικό αποτέλεσμα στο Pam & Tommy, για σοκ στο The White Lotus και πιθανώς για λάγνους εφήβους στο Euphoria. Αλλά και πάλι δεν συμβαίνει αρκετά ώστε να περάσει χωρίς σχόλια. Κοιτάξτε τον σάλο που προκάλεσε ο Barry Keoghan στο Saltburn».

Το ανδρικό γυμνό τείνει να γίνεται πρωτοσέλιδο και να γίνεται viral, ενώ η γυναικεία σάρκα θεωρείται δεδομένη.

«Μέρος της νέας φαλλικής γοητείας είναι και η τάση για μεγέθυνση. Το μέγεθος δεν είναι το παν, αλλά η τηλεόραση έχει μπει σε έναν αγώνα δρόμου για τα χέρια (ή, όπως το έθεσε ένα αμερικανικό blog, «έναν αγώνα δρόμου για τα χέρια του μωρού»)» γράφει ο Michael Hogan στη Guardian και συνεχίζει.

«Στη συνέχεια του Sex and the City And Just Like That …, η Charlotte (Kristin Davis) γονάτισε για να δώσει στον σύζυγό της, Harry (Evan Handler), μια αυτοσχέδια πίπα στο μπάνιο. Οι τηλεθεατές είδαν αυτό που ο showrunner Michael Patrick King αποκάλεσε «σημαντικό πέος» του Harry. Ο King παραδέχτηκε ότι στα γυρίσματα, «όλοι ούρλιαξαν όταν το είδαν». Ο Theo James περιέγραψε το προσθετικό του στο The White Lotus ως «γιγαντιαίο … σαν να το έκλεψε [η υπεύθυνη μακιγιάζ Rebecca Hickey] από έναν γάιδαρο σε ένα χωράφι».

Η γυναικεία γύμνια αναπαράγεται για περισσότερο από μισό αιώνα αλλά το ανδρικό γυμνό έχει μείνει πίσω

Ποιος φοβάται τη λογοκρισία;

Η γυναικεία γύμνια αναπαράγεται για περισσότερο από μισό αιώνα αλλά το ανδρικό γυμνό έχει μείνει πίσω. Ένας παράγοντας ήταν αναμφίβολα οι νόμοι περί αισχροκέρδειας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι απαγόρευαν τα όρθια πέη στην τηλεόραση. Μόλις το 2020 μεταδόθηκε ένα τέτοιο στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Εγώ και το πέος μου». Κατά τα άλλα, οι ματιές ήταν χαλαρές και φευγαλέες.

Στην εποχή της τηλεόρασης κύρους, οι αμερικανικές εκπομπές εκμεταλλεύτηκαν την καλλιτεχνική τους ελευθερία. Την άνοδο των premium καλωδιακών καναλιών της δεκαετίας του 1990, όπως τα HBO, Showtime και Starz, ακολούθησαν τον 21ο αιώνα οι γίγαντες του streaming, κανένας από τους οποίους δεν φοβάται τη λογοκρισία όπως τα παραδοσιακά κανάλια.

Το Netflix ρυθμίζεται τώρα από την Ολλανδία, το Apple TV+ από την Ιρλανδία – αν και αυτό μάλλον θα αλλάξει όταν το νομοσχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου περάσει από το κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ισότητα των δύο φύλων στη γύμνια

Η Ita O’Brien είναι κορυφαία συντονίστρια οικειότητας που έχει εργαστεί σε σειρές όπως το Sex Education, Normal People, I May Destroy You και It’s a Sin.

«Η ισότητα των δύο φύλων στη γύμνια είναι μια θετική αλλαγή», λέει η ίδια. «Οι σεναριογράφοι, οι υπεύθυνοι των εκπομπών και οι σκηνοθέτες με τους οποίους έχω συνεργαστεί ήταν περίπου 40% γυναίκες, κάτι που είναι φανταστικό. Ένα από τα πρώτα πράγματα που συζητάμε είναι πώς εξυπηρετεί την αφήγηση ή πώς ωθεί τους χαρακτήρες προς τα εμπρός. Μόλις τεθούν αυτά τα ερωτήματα, είναι πολύ σαφές αν είναι αχρείαστο ή όχι».

Τα προσθετικά γεννητικά όργανα αποτελούν όλο και περισσότερο μέρος της δουλειάς της O’Brien. «Η προσθετική επιτρέπει στον ηθοποιό να αισθάνεται ότι φοράει ένα κοστούμι, το οποίο είναι λιγότερο προσωπικά αποκαλυπτικό. Οι κατασκευαστές προσθετικών είναι απίστευτοι στην καλλιτεχνική τους τέχνη». Τα προσθετικά πέη χρησιμοποιούνταν κάποτε κυρίως για υπερβολικό αποτέλεσμα – θυμάστε τον Μαρκ Γουόλμπεργκ στο Boogie Nights; Τώρα έχουν γίνει ο κανόνας, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι το 80%-90% των πέη της οθόνης είναι πλέον προσθετικά. Η επόμενη εξέλιξη που θα ήθελε να δει η O’Brien είναι μια πιο φυσιολογική, λιγότερο ωραιοποιημένη οικειότητα.

«Ας γιορτάσουμε την ομορφιά της ακατέργαστης ανθρώπινης μορφής μας. Η εκπομπή του Channel 4 Naked Attraction είναι εξαιρετική για να δείχνει τα γεννητικά όργανα σε όλα τα σχήματα και μεγέθη. Η ρεαλιστική αφήγηση πρέπει να αφορά τη χαρά, τη διασκέδαση και τον εορτασμό. Το καθημερινό σεξ με καθημερινά σώματα».

«Έχει φτάσει η τηλεόραση στο αποκορύφωμα του πέους; Πείτε μας αλαζόνες, αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να χωρέσει μερικά ακόμα» καταλήγει ο Michael Hogan στη Guardian.

*Με στοιχεία από theguardian.com