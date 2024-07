Ο Μπάιντεν συνεχάρη τον Στάρμερ για τη νίκη του – Τι λέει ο Λευκός Οίκος για την υγεία του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τηλεφώνησε στον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές και την ανάληψη των καθηκόντων του, δηλώνοντάς του ότι επιθυμεί να ενισχύσει την «ειδική σχέση» των δύο χωρών.

«Χαίρομαι για την κοινή δουλειά μας υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας στον κόσμο και για την ενίσχυση της ειδικής σχέσης των δύο χωρών μας», έγραψε ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Congratulations to Prime Minister Keir Starmer on becoming Prime Minister of the United Kingdom.

I look forward to our shared work in support of freedom and democracy around the world, and to further strengthening the special relationship between our two countries.

— President Biden (@POTUS) July 5, 2024