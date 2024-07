Με ένα σκληρό και υποτιμητικό εξώφυλλο ο Economist καλεί τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, μετά το αποτυχημένο debate του CNN με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, στο βρετανικό περιοδικό απεικονίζεται ένα «πι», το οποίο χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν κινητικά προβλήματα για να μετακινηθούν, με το λογότυπο της αμερικανικής προεδρίας.

«Δεν είναι αυτός τρόπος να διοικείς μια χώρα», είναι η φράση που το συνοδεύει, ενώ το σχετικό άρθρο εξηγεί «Γιατί ο Μπάιντεν πρέπει να αποσυρθεί».

The presidential debate was awful for Joe Biden, but the cover-­up has been worse. The dishonesty of his campaign provokes contempt. He must withdraw https://t.co/RijgS4gDI2 pic.twitter.com/NcsrEVPwdx

