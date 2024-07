Καταστροφική αποδεικνύεται για το Τζο Μπάιντεν η πρόσφατη τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η απογοήτευση στους κόλπους των Δημοκρατικών είναι διάχυτη και το «δεν πάω πουθενά» του προέδρου των ΗΠΑ δεν δείχνει να έχει λειτουργήσει καθώς η αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του συνεχίζεται.

Σχεδόν μια εβδομάδα από την απογοητευτική εμφάνιση και τις επικρίσεις για την ικανότητά του να ηγηθεί της χώρας λόγω της πνευματικής κατάστασής του ένας επιπλέον «πονοκέφαλος» έρχεται να προστεθεί για του Δημοκρατικούς.

Πρόκειται για τους χορηγούς των Δημοκρατικών που απειλούν ανοιχτά με απόσυρση των κεφαλαίων τους αξιώνοντας απόσυρση της υποψηφιότητας του 81χρονου προέδρου.

Έτσι, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέντευξη που θα παραχωρήσει τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Σε περίπτωση που αρχίσει να μπερδεύει τα λόγια του ή χάσει ξανά τον ειρμό των σκέψεών του, θεωρείται βέβαιο πως οι πιέσεις να εγκαταλείψει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, τέσσερις μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, θα αυξηθούν.

Η Abigail Disney, κληρονόμος της οικογενειακής περιουσίας της Disney, δήλωσε στο CNBC πως δεν πιστεύει ότι ο Μπάιντεν μπορεί να κερδίσει τον Τραμπ. Σημείωσε δε πως η πρόθεσή της είναι να αποσύρει την υποστήριξή της εδράζεται στον «ρεαλισμό και όχι σε ασέβεια».

«Ο Μπάιντεν είναι καλός άνθρωπος και έχει υπηρετήσει θαυμάσια τη χώρα του, αλλά το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο». Οι συνέπειες της ήττας τον Νοέμβριο «θα είναι πραγματικά τρομερές», ανέφερε με την πρόθεσή της να βρίσκει μιμητές καθώς μια χούφτα από πλούσιους χορηγούς των Δημοκρατικών ετοιμάζονται να ακολουθήσουν.

Ο Γκίντεον Στάιν, πρόεδρος του Moriah Fund, ανέφερε στους New York Times πως εάν ο Μπάιντεν δεν αντικατασταθεί θα αποσύρει τα συνολικά 3,5 εκατ. δολάρια που έχει προγραμματίσει να δωρίσει σε μη κερδοσκοπικούς και πολιτικούς οργανισμούς που σχετίζονται με την προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών εκτός και αν ο Μπάιντεν «κάνει στην άκρη».

Ο παραγωγός του Χόλιγουντ Ντέιμον Λίντελοφ, ο οποίος έχει δωρίσει περισσότερα από 100.000 δολάρια στους Δημοκρατικούς σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο, έγραψε ένα ;aruro προτρέποντας άλλους δωρητές να «παγώσουν» τη χρηματοδότηση τους μέχρι να υπάρξει αλλαγή.

Ο αδερφός του πρώην επιτελάρχη του Μπαράκ Ομπάμα, ο Άρι Εμανουέλ, επιχειρηματίας και Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor, σύμφωνα με τους Financial Times, είπε σε συνέδριο στο Κολοράντο ότι η απόσυρση της χρηματοδότησης είναι το «κλειδί» για να διασφαλιστεί η αποχώρηση Μπάιντεν από την κούρσα. «Η ψυχή της προεκλογικής εκστρατείας είναι τα χρήματα και ίσως αυτά να είναι και ο μόνος τρόπος αν αρχίσουν να στερεύουν», τόνισε.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, στο σύνολό του, βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Ο Λόιντ Ντόγκετ, βουλευτής του Τέξας, κάλεσε τον Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα καθώς με την εμφάνισή του στο debate απέδειξε στους ψηφοφόρους ότι «είναι ανίκανος να τα βάλει με τον Τραμπ και ανίκανος να καλύψει τη διαφορά στις δημοσκοπήσεις».

Μια δημοσκόπηση των New York Times/Sienna College που έγινε μετά την τηλεμαχία έδειξε ότι ο Μπάιντεν υπολείπεται του Τραμπ κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο κλίμα δυσαρέσκειας, ένα ακόμα περιστατικό ήρθε να προστεθεί σήμερα.

Αυτή τη φορά ο Τζο Μπάιντεν συσχέτισε στο μυαλό του την περίοδο της διακυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα, όπου ο ίδιος βρισκόταν στη θέση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, με τη δική του, όπου στη θέση της αντιπροέδρου βρίσκεται η Καμάλα Χάρις.

Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Φιλαδέλφειας περιέγραψε τον εαυτό του ως «μαύρη γυναίκα, αντιπρόεδρο των ΗΠΑ».

«Παρεμπιπτόντως, είμαι περήφανη που είμαι, όπως είπα, η πρώτη αντιπρόεδρος, η πρώτη μαύρη γυναίκα… που υπηρέτησε μαζί με μαύρο πρόεδρο. Περήφανος που συνεργάζομαι με την πρώτη μαύρη γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε γιατί είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν.

Υπό αυτές τις συνθήκες το εξώφυλλο του Economist ήρθε σαν «κερασάκι στην τούρτα». Συγκεκριμένα, στο βρετανικό περιοδικό απεικονίζεται ένα «πι», το οποίο χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν κινητικά προβλήματα για να μετακινηθούν, με το λογότυπο της αμερικανικής προεδρίας.

The presidential debate was awful for Joe Biden, but the cover-­up has been worse. The dishonesty of his campaign provokes contempt. He must withdraw https://t.co/RijgS4gDI2 pic.twitter.com/NcsrEVPwdx

— The Economist (@TheEconomist) July 4, 2024