Θρίαμβο των Εργατικών στις βουλευτικές εκλογές και συντριβή των Συντηρητικών δείχνει το exit poll στη Βρετανία αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Οι εκτιμήσεις ανακοινώθηκαν μόλις έκλεισαν οι κάλπες στις 22:00 τοπική ώρα (00:00 ώρα Ελλάδας). Ωστόσο, θα χρειαστεί αναμονή αρκετών ωρών για τα αποτελέσματα, που θα ανακοινώνονται ανά εκλογική περιφέρεια μέχρι νωρίς το πρωί.

Συγκεκριμένα, το exit poll του BBC αναφέρει 410 έδρες (από τις συνολικά 650 έδρες του κοινοβουλίου) για το Εργατικό Κόμμα, 131 για το Συντηρητικό κόμμα, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 61 έδρες, το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ 13 έδρες, το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας (SNP) 10 έδρες και οι Πράσινοι 2 έδρες.

Ο Κιρ Στάρμερ των Εργατικών λίγο μετά την ανακοίνωση των exit poll εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε όλους όσους ψήφισαν τους Εργατικούς.

Σε ανάρτησή του στο Χ, λέει: «Σε όλους όσους έκαναν εκστρατεία για τους Εργατικούς σε αυτές τις εκλογές, σε όλους όσους μας ψήφισαν και εμπιστεύτηκαν το αλλαγμένο μας Εργατικό Κόμμα – σας ευχαριστώ».

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party – thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 4, 2024