Στις 22:00 τοπική ώρα (00:00 ώρα Ελλάδας) έκλεισαν οι κάλπες στη Βρετανία για τις βουλευτικές εκλογές και αμέσως ανακοινώθηκε το exit poll του BBC, το οποίο προβλέπει θρίαμβο των Εργατικών και συντριβή των Συντηρητικών.

Συγκεκριμένα, αναφέρει 410 έδρες (από τις συνολικά 650 έδρες του κοινοβουλίου) για το Εργατικό Κόμμα, 131 για το Συντηρητικό κόμμα, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 61 έδρες, το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ 13 έδρες, το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας (SNP) 10 έδρες και οι Πράσινοι 2 έδρες.

Οι Συντηρητικοί αντέδρασαν λέγοντας ότι υπάρχει ακόμη μια μεγάλη νύχτα μπροστά. Εκπρόσωπος των Τόρις σημείωσε ότι η δημοσκόπηση είναι μια προβολή, όχι ένα αποτέλεσμα και είναι σημαντικό να «περιμένουμε να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα».

Επαναλαμβάνοντας τη ρητορική της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Εάν αυτά τα αποτελέσματα είναι ορθά, είναι σαφές ότι ο Στάρμερ και η Άντζελα Ρέινερ θα είναι αύριο στην Ντάουνινγκ Στριτ. Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι σας θα αυξηθούν και η χώρα μας θα είναι λιγότερο ασφαλής».

Το Συντηρητικό Κόμμα σημειώνει επίσης ότι με βάση το αποτέλεσμα, οι Τόρις θα έχουν «χάσει μερικούς πολύ καλούς και δυναμικούς υποψηφίους βουλευτές».

«Είναι μια μακρά νύχτα μπροστά και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη μορφή της κυβέρνησης που επέλεξε ο λαός. Θα μάθουμε αρκετά σύντομα», κατέληξε ο εκπρόσωπος.

Λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες, ο Σουνάκ ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους στο Χ. Είπε: «Στους εκατοντάδες Συντηρητικούς υποψηφίους, στους χιλιάδες εθελοντές και στα εκατομμύρια ψηφοφόρους: Σας ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά σας, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και σας ευχαριστώ για την ψήφο σας».

To the hundreds of Conservative candidates, thousands of volunteers and millions of voters:

Thank you for your hard work, thank you for your support, and thank you for your vote. pic.twitter.com/GcgvI7bImI

— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 4, 2024