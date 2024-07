Ινδονησιακό ροκ

Παίζουν thrash metal φοράνε στενά τζιν με χιτζάμπ και θα εμφανιστούν στο Glastonbury

Το thrash metal γυναικείο τρίο, Voice of Baceprot, έχει διανύσει πολύ δρόμο από τα εφηβικά τους χρόνια που φοιτούσαν σε ισλαμικό σχολείο στην Ινδονησία, όπου ανακάλυψαν για πρώτη φορά τους System of a Down στον υπολογιστή ενός δασκάλου και ερωτεύτηκαν τη heavy metal μουσική.