Μπορεί η επιχειρηματική σκηνή να είχε φανεί πως προοδεύει σταδιακά, με περισσότερους έγχρωμους και γυναίκες να ανεβαίνουν στην ιεραρχία και να καταλαμβάνουν θέσεις CEO στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η τάση αυτή της διαφορετικότητας φαίνεται να αρχίζει σιγά σιγά να ξεφουσκώνει.

Το 2024 ήταν η χρονιά που έφερε ένα κύμα αλλαγής των διευθυνόντων συμβούλων.

Περίπου 1.450 έχουν ανακοινώσει την αποχώρησή τους μέχρι στιγμής, αύξηση 15% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ταυτόχρονα παρατηρείται το υψηλότερο ετήσιο σύνολο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας Challenger, Gray & Christmas, που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης στελεχών και του outplacement.

Οι εταιρείες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο να καλύψουν αυτές τις κενές κορυφαίες θέσεις εργασίας με έναν άνδρα, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Τον Αύγουστο, το ποσοστό των νέων CEOs που ήταν γυναίκες μειώθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, φτάνοντας το συνολικό 27,2%.

Και βέβαια οι αριθμοί των γυναικών και των έγχρωμων σε ηγετικές θέσεις ήταν πάντα μικροί.

Μόλις 52 επιχειρήσεις στην κατάταξη Fortune 500 του 2024 διοικούνταν από γυναίκες, παραμένοντας σταθερές σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Προφανώς, ο Λευκός CEO δεν βγήκε ποτέ από τη μόδα.

Oι γυναίκες σπάνια αντιπροσώπευαν πάνω από το 10% των εταιρειών του Fortune 500.

Οι έγχρωμοι υποεκπροσωπούνται επίσης σε μεγάλο βαθμό στην ηγεσία των επιχειρήσεων, με μόλις οκτώ μαύρους διευθύνοντες συμβούλους στο Fortune 500 φέτος.

