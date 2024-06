Πολύνεκρες επιθέσεις βομβιστριών-καμικάζι σε γάμο - Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 και πλέον τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων βομβιστριών-καμικάζι στην πόλη Γκουόζα, στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο το βράδυ οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία από την πλευρά της έκανε λόγο για επίθεση βομβίστριας-καμικάζι σε γάμο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις σε αυτό το στάδιο, ωστόσο ο τρόπος δράσης παραπέμπει στην Μπόκο Χαράμ, τζιχαντιστική οργάνωση βαθιά ριζωμένη στην περιοχή αυτή της Νιγηρίας, που γειτονεύει με το Καμερούν.

Η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), οργάνωση που γεννήθηκε όταν η πρώτη διασπάστηκε, λυμαίνονται την περιοχή.

Borno DG SEMA Visits Scene of Bomb Blast in Gwoza.

Director General of Borno State Emergency Management Agency (SEMA) Dr. Barkindo Muhammad Saidu Visited the Scene of Bomb Blast in Gwoza Town,

The First Bomb Blast which occurred around 3pm in the midst of a wedding Ceremony,… pic.twitter.com/UFokbIuXgP

— Bulama Muhammad Bukar (@BMB1_Official) June 29, 2024