Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Νταγκεστάν της Ρωσίας, όπου επλήγη από τρομοκρατικές επιθέσεις σε ορθόδοξες εκκλησίες και μία συναγωγή. Σύμφωνα με την ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, συνολικά 19 άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων τέσσερις πολίτες και δεκαπέντε αστυνομικοί.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η επιτροπή ανέφερε ότι σκοτώθηκαν 15 μέλη των δυνάμεων της τάξης, όπως και 4 πολίτες, εκ των οποίων ένας ορθόδοξος ιερέας. Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, «εξουδετερώθηκαν 5 άτομα».

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση της ανακριτικής επιτροπής καταλήγει αναφέροντας, ότι τα άτομα αυτά ταυτοποιήθηκαν χωρίς όμως να διευκρινίζει αν εξακολουθούν να διαφεύγουν κάποιοι από τους δράστες των επιθέσεων ή όχι.

Five police officers were killed, and nine more were injured. pic.twitter.com/wM2PXwDsFC

Οι τρομοκράτες σύμφωνα με δημοσιεύματα ανήκουν σε εξτρεμιστές του Ισλάμ.Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass αποκάλυψε ότι ο Μαγκομέντ Ομάροφ, επικεφαλής της περιοχής Sergokalinsky του Νταγκεστάν, συνελήφθη αφού οι αστυνομικοί έμαθαν ότι δύο από τους γιους του είχαν λάβει μέρος στους πυροβολισμούς.

Ο ένας από αυτούς φέρεται να μοιράστηκε ένα βίντεο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, στο οποίο ακούγεται να λέει ότι «σκοτώνει άπιστους», ενώ φωνάζει: «Ο Αλλάχ είναι Μεγάλος». Οι επιθέσεις – οι οποίες σημειώθηκαν λίγους μήνες μετά τη σφαγή 145 ατόμων σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα τον Μάρτιο – εκτυλίχθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες στο Νταγκεστάν, μια κατά βάση μουσουλμανική περιοχή της Ρωσίας που συνορεύει με τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

📢 Update on Dagestan: Islamist terrorists have killed 10 people, including 8 police officers, and injured 34 others including the commander of the Dagestan police station, who was critically wounded in the shootout with the Islamist terrorists. They are holding around 40… pic.twitter.com/q9SjPZva6D

