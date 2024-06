Έκανε… πλάκα στις κατατακτήριες ο Φερστάπεν και πήρε την pole position (pic)

Ο Ολλανδός -τρις- παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), σαρώνει και στη Βιέννη, καθώς αφού επικράτησε πρώτα στον αγώνα σπριντ του αυστριακού Grand Prix της Formula 1, κατέκτησε μετά και την pole position και θα εκκινήσει πρώτος αύριο στην πίστα στο Red Bull Ring.

Πίσω του, ο Φερστάπεν άφησε στη δεύτερη θέση τον Λάντο Νόρις (McLaren) και τον Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) να τερματίζει τρίτος.

Καλύτερη εμφάνιση σε σχέση με τις προηγούμενες κατατακτήριες δοκιμές για τη Ferrari που είχε τον Κάρλος Σάινθ να ξεκινά από την τέταρτη θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ από την έκτη, έχοντας ανάμεσά τους τον Λιούις Χάμιλτον. Τέλος, την πρώτη δεκάδα κλείνουν οι Πιάστρι, Πέρεζ, Χούλκενμπεργκ και Οκόν.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Confirmation of Verstappen’s dominance

Piastri was initially third fastest but had his final lap time deleted for track limits and drops to P7#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/NvKNhttN3H

— Formula 1 (@F1) June 29, 2024